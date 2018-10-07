Защитник Иван Глазков перешёл в «Ладу», не сыграв ни одного матча за «Сибирь»

Защитник Иван Глазков пополнил состав «Лады», сообщает официальный сайт тольяттинской команды. Контракт с хоккеистом, который будет выступать под 88-м номером, подписан до конца сезона-2018/19.



Глазков уже выступал в составе «Лады» в ВХЛ в сезоне-2013/14. Тогда он набрал 7 (2+5) очков в 23 матчах регулярного чемпионата и отметился одной голевой передачей в шести играх плей-офф.



В сезоне-2017/18 Глазков сыграл за «Адмирал» в 11 матчах, отметившись 5 (2+3) очками. Также Иван провёл 16 игр за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ, где набрал 4 (1+3) очка.



В сентября 2018 года Глазков присоединился к новосибирской «Сибири», но так и не провёл ни одного матча в нынешнем сезоне в составе клуба Континентальной хоккейной лиги.