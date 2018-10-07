Хартли: Верстиг приболел, он не сыграет на следующей неделе

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли после поражения в матче с ЦСКА (2:4) рассказал о состоянии травмированных хоккеистов омского клуба.

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«Состояние травмированных игроков? Никого из них не ждём в ближайшее время. Все ребята не катаются, а занимаются только в зале и восстановительными процедурами с медицинским персоналом.



Что с Верстигом? Крис приболел. Он не травмирован. С того момента, как он приехал в Россию, уже несколько раз подвергался вирусным заболеваниям. Сейчас он катается, занимается в зале, работает по индивидуальной программе. На следующей неделе он не сыграет», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



«Авангард» прервал победную серию, которая насчитывала восемь матчей.