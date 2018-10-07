Георгиев и Наместников примут участие в игре «Каролина» — «Рейнджерс»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владислав Наместников примет участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Нью-Йорка.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

25-летний россиянин, который пропустил предыдущий матч с «Баффало Сэйбрз» по решению тренерского штаба, заменит тафгая Коди Маклауда. Кроме того, в игре с «ураганами» место в воротах «Рейнджерс» займёт Александр Георгиев, для которого этот матч станет дебютным в сезоне.



Матч «Каролина» — «Рейнджерс» пройдёт в ночь с 7 на 8 октября, начало — 00:00 мск. Гости, стартовавшие с двух поражений, постараются добыть первую победу в нынешнем сезоне.