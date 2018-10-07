Фисенко: «Авангарду» не хватило скорости, мы чуть-чуть не успевали за ЦСКА

Нападающий «Авангарда» Михаил Фисенко прокомментировал поражение от ЦСКА (2:4).



«Я не могу сказать, что тут есть какой-то особенный настрой. Мы все знаем, как играет ЦСКА и как здорово они проходят «регулярку». Это добавляет мотивации, когда играешь с таким соперником.



Качество игры? Я за ЦСКА не могу говорить, как они играли, а по нам – считаю, мы можем играть лучше. «Авангард» должен был показать сегодня немного другой хоккей. Мы сами хотим контролировать шайбу, играть в давление, играть в чужой зоне.



«Авангард» — команда, которая сама забирает инициативу. Просто сегодня так матч складывался, что большую часть времени мы проводили в своей зоне. Думаю, команде скорости немного не хватило, где-то мы не успевали чуть-чуть.



Мы разберём этот матч, это вопрос уже к тренерам. Но график действительно такой, что нет времени думать, что было сегодня или вчера – у нас послезавтра не менее важная игра с прямым конкурентом и соперником по конференции», — цитирует Фисенко пресс-служба омского клуба.

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