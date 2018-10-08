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Итоги дня НХЛ для россиян: первая шайба А. Свечникова, две передачи Ковальчука

Итоги дня НХЛ для россиян: первая шайба А. Свечникова, две передачи Ковальчука
Хоккей / НХЛ

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дебютной шайбой в НХЛ, форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в лигу, а голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно подменил Хенрика Лундквиста, пропустив семь шайб.

ИгрокКомандаОчки"+/-"ШтрафБроскиХитыВремя
Павел Бучневич«Рейнджерс»1+0"-1"02015.46
Владислав Наместников«Рейнджерс»0+1"+1"0119.30
Андрей Свечников«Каролина»1+1"+2"02113.17
Артём Анисимов«Чикаго»0"+3"02016.37
Никита Зайцев«Торонто»0"-2"00324.22
Илья Ковальчук«Лос-Анджелес»0+2"+2"03019.34
ВратарьКомандаСейвы%ОБСчёт
Александр Георгиев«Рейнджерс»32 из 3981,25:8
Свечников — первый в новом веке. Бывший юниор забил исторический гол
А «Каролина» показала, как надо праздновать победу.
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