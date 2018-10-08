Итоги дня НХЛ для россиян: первая шайба А. Свечникова, две передачи Ковальчука

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дебютной шайбой в НХЛ, форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в лигу, а голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно подменил Хенрика Лундквиста, пропустив семь шайб.
|Игрок
|Команда
|Очки
|"+/-"
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Павел Бучневич
|«Рейнджерс»
|1+0
|"-1"
|0
|2
|0
|15.46
|Владислав Наместников
|«Рейнджерс»
|0+1
|"+1"
|0
|1
|1
|9.30
|Андрей Свечников
|«Каролина»
|1+1
|"+2"
|0
|2
|1
|13.17
|Артём Анисимов
|«Чикаго»
|0
|"+3"
|0
|2
|0
|16.37
|Никита Зайцев
|«Торонто»
|0
|"-2"
|0
|0
|3
|24.22
|Илья Ковальчук
|«Лос-Анджелес»
|0+2
|"+2"
|0
|3
|0
|19.34
|Вратарь
|Команда
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Александр Георгиев
|«Рейнджерс»
|32 из 39
|81,2
|5:8
Свечников — первый в новом веке. Бывший юниор забил исторический гол
А «Каролина» показала, как надо праздновать победу.