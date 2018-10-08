Итоги дня НХЛ для россиян: первая шайба А. Свечникова, две передачи Ковальчука

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги прошёл очередной игровой день, в матчах которого приняли участие семь российских хоккеистов.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников отметился дебютной шайбой в НХЛ, форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук набрал первые очки после возвращения в лигу, а голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев неудачно подменил Хенрика Лундквиста, пропустив семь шайб.

Игрок Команда Очки "+/-" Штраф Броски Хиты Время Павел Бучневич «Рейнджерс» 1+0 "-1" 0 2 0 15.46 Владислав Наместников «Рейнджерс» 0+1 "+1" 0 1 1 9.30 Андрей Свечников «Каролина» 1+1 "+2" 0 2 1 13.17 Артём Анисимов «Чикаго» 0 "+3" 0 2 0 16.37 Никита Зайцев «Торонто» 0 "-2" 0 0 3 24.22 Илья Ковальчук «Лос-Анджелес» 0+2 "+2" 0 3 0 19.34

Вратарь Команда Сейвы %ОБ Счёт Александр Георгиев «Рейнджерс» 32 из 39 81,2 5:8