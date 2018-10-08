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Источник: Панин заплатил 300 тыс. рублей за критику в адрес арбитров

Источник: Панин заплатил 300 тыс. рублей за критику в адрес арбитров
Хоккей / КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин заплатил 300 тыс. рублей за слова, сказанные в адрес судейской бригады по итогам матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (1:2), сообщает «Спорт Бизнес Online».

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Защитник уфимской команды прокомментировал эпизод, в котором его одноклубник Йонас Кемппайнен получил удар по лицу.

«По-русски скажу, я в шоке (выражение заменено на цензурное – Прим. «Чемпионат») от судейских решений. Что ещё комментировать? Когда по лицу попадают, наверное, должно быть какое-то судейское действие. Кемппайнен не сам же себе по лицу ударил», — сказал после игры Панин.

«Салават» потерпел домашнее поражение, а на последних секундах встречи арбитры отменили гол защитника уфимцев Филипа Ларсена.

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