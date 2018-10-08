Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Житник: меня удивила разгромная победа «Вашингтона» над «Бостоном»

Житник: меня удивила разгромная победа «Вашингтона» над «Бостоном»
Хоккей / НХЛ

Олимпийский чемпион Алексей Житник, обладающий богатым опытом выступления за океаном, поделился мнением о стартовых днях регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Понравился ли старт НХЛ? Наверное, болельщикам интересно. Но люди, которые поварились в лиге и знают её внутренние законы, начинают внимательно следить за НХЛ после рождественского перерыва, когда все команды преодолевают отметку в 25-30 матчей и набирают ход. И уж точно здесь нельзя ни о чём судить после первых трёх-пяти игр.

Удивило ли меня что-то? Сюрприза увидел два: разгром «Вашингтоном» «Бостона» и победу совсем молодого «Баффало». Всё остальное укладывается в рамки логики», — цитирует Житника Russia-Hockey.

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Бостон Брюинз» в ходе первого дня регулярного чемпионата со счётом 7:0. В составе победителей дублем отметился нападающий Евгений Кузнецов, а капитан столичного клуба Александр Овечкин забросил одну шайбу.

Победный рык русского медведя. Кубок Стэнли не успокоил Овечкина
Чемпионы начали сезон с разгромной победы над «Бостоном».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент