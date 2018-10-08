Хаттон: Штястны как швейцарский нож, умеет на площадке всё

Голкипер «Баффало Сэйбрз» Картер Хаттон поделился ожиданиями от встречи с «Вегас Голден Найтс», где играет его экс-одноклубник нападающий Пол Штястны. Ранее хоккеисты вместе выступали за «Сент-Луис Блюз».



«Штясны как швейцарский нож, на площадке он умеет делать всё. Он — отличный профессионал и мой хороший друг. Будет весело сыграть против него. И будет забавно видеть его в свитере «Вегаса», — приводит слова Хаттона NBC Sports.



32-летний Штястны в первых двух матчах регулярного чемпионата не сумел записать на свой счёт набранные очки. 32-летний Хаттон в двух сыгранных встречах отметился одной победой, отражая в среднем 94,2% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 2,09.



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