Морозов — о переходе в ЦСКА: последнее предложение «Ак Барса» разочаровало

Известный нападающий Алексей Морозов объяснил, почему под конец игровой карьеры решил перейти из «Ак Барса» в ЦСКА.

«Последнее предложение «Ак Барса»? Условия, предложенные «Ак Барсом», были совсем другие. Плюс, опять же, здесь сыграли свою роль семейные обстоятельства — школа у детей в Москве, они туда переехали. И тут последовало предложение от ЦСКА, и я решил продолжить карьеру там. Ну и условия, которые были предложены по контракту, — они меня, знаете ли, разочаровали. Тут вопрос больше даже не то чтобы финансовый, а именно по лидерским качествам.

Хотели забрать должность капитана? До этого разговора не доходило, всё-таки выбор капитана происходит перед сезоном. Но позиции в клубе и в команде были уже не те, какие хотелось бы.

Почему отыграл в ЦСКА только один сезон? Потом пришёл новый тренер, который видел команду более молодой. Он делал новую команду под себя и сказал, мол, руководством было принято такое решение, что команда идёт на омоложение, и возрастные игроки не понадобились. Поэтому контракт был расторгнут», — цитирует Морозова «Реальное время».