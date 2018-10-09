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Семёнов: в третьем периоде игроки ловили броски на себя, но и Метсола молодец

Семёнов: в третьем периоде игроки ловили броски на себя, но и Метсола молодец
Хоккей / КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2).

«Последние две игры плохо начинали в первом периоде, были заряжены на эту игру, знали, что они обычно хорошо начинают первые периоды, и в итоге переиграли их, забили хорошие голы. Во втором периоде не знаю, что случилось. Может, эмоционально просели. В третьем прогресс налицо, вышли, отыграли на сто процентов, все броски ловили на себя, Юха тоже большой молодец, 64 броска — нечто.

Насколько тяжелее играть с «Авангардом», чем с предыдущими командами? Очень хороший соперник, грамотно играют, очень техничные, поэтому да, сегодня было тяжеловато с одной и другой стороны, отдадим им должное, они хорошо сражались», — передает слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

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