Семёнов: в третьем периоде игроки ловили броски на себя, но и Метсола молодец

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2).



«Последние две игры плохо начинали в первом периоде, были заряжены на эту игру, знали, что они обычно хорошо начинают первые периоды, и в итоге переиграли их, забили хорошие голы. Во втором периоде не знаю, что случилось. Может, эмоционально просели. В третьем прогресс налицо, вышли, отыграли на сто процентов, все броски ловили на себя, Юха тоже большой молодец, 64 броска — нечто.



Насколько тяжелее играть с «Авангардом», чем с предыдущими командами? Очень хороший соперник, грамотно играют, очень техничные, поэтому да, сегодня было тяжеловато с одной и другой стороны, отдадим им должное, они хорошо сражались», — передает слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно? Юхе Метсоле можно ставить памятник.