Цулыгин: во втором периоде «Салават» смотрел хоккей со стороны

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги матча с «Авангардом» (3:2).



«Для нас была непростая игра. Очень хорошо начали первый период, во втором посмотрели хоккей со стороны, но самое важное — смогли выстоять в меньшинстве и победить. Ребята — молодцы, всё-таки до них дошло, что мы можем играть, и они доказали себе и всем, что они могут выигрывать такие матчи.



Можно ли сказать, что эта победа — тренерская? Нет, я так не могу сказать, играет команда. Нельзя сказать, что они нас переигрывали, мы выигрывали — 3:0 — за счёт быстрых контратак. Во втором периоде уступили в движении. Может, где-то в голове расслабились, хотя у нас были хорошие уроки, с тем же «Ак Барсом». Третий период мы отыграли правильно, проявили характер, вот здесь ребята показали, что они сильные.



Не было ли желания взять тайм-аут во втором периоде? Нет, есть те же рекламные паузы, но они не особо помогали, хотели тайм-аут оставить на всякий случай. Тренируется ли Терещенко? Он начал кататься, но не готов на сто процентов, будем завтра смотреть на него», — передает слова Цулыгина корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно? Юхе Метсоле можно ставить памятник.