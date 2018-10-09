Хартли: согласился бы, если бы «Авангард» в каждом матче бросал 64 раза

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился впечатлениями от матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3).



«Тяжелое поражение для нас, в то же время поздравляю Уфу с победой. Мы довольно-таки быстро пропустили три гола и были вынуждены отыгрываться, играли против очень мастеровитой команды, поэтому было непросто. В конце концов наше физическое состояние сказалось и мы практически вернулись в игру, забросили две шайбы, но нам не хватило времени.



64 броска в створ? Если в каждой игре мы будем наносить столько бросков, то я бы согласился, потому что если обычно наносишь столько бросков, то матчи выигрываешь. Метсола сегодня сделал несколько замечательных сейвов, и защитники подчищали хорошо. Мы знали, что вернёмся в игру после первого периода, но немного не хватило в реализации», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Авангард» проиграл, уничтожив Уфу по броскам – 64-11. Как такое возможно? Юхе Метсоле можно ставить памятник.