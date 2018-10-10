«Торонто» обыграл «Даллас», у Радулова гол и две передачи

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл со счётом 4:7 (1:2, 2:3, 1:2).

По 4 балла за результативность в составе «Торонто» на свой счёт записали форвард Митчелл Марнер (1+3) и защитник Морган Рилли (0+4). Дублями отметились нападающие гостей Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Самым результативным в составе «Далласа» стал Тайлер Сегин, набравший 4 (1+3) очка. Гол и две результативные передачи в активе россиянина Александра Радулова.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей. Игорь Ожиганов провёл на льду 16 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин окончил матч с показателем «-1».