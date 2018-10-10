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«Торонто» обыграл «Даллас», у Радулова гол и две передачи

«Торонто» обыграл «Даллас», у Радулова гол и две передачи
Хоккей / НХЛ

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Даллас Старз» принимал на домашнем льду «Торонто Мэйпл Лифс» и проиграл со счётом 4:7 (1:2, 2:3, 1:2).

По 4 балла за результативность в составе «Торонто» на свой счёт записали форвард Митчелл Марнер (1+3) и защитник Морган Рилли (0+4). Дублями отметились нападающие гостей Джон Таварес и Остон Мэттьюс. Самым результативным в составе «Далласа» стал Тайлер Сегин, набравший 4 (1+3) очка. Гол и две результативные передачи в активе россиянина Александра Радулова.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился результативной передачей. Игорь Ожиганов провёл на льду 16 минут 25 секунд и результативными действиями не отметился. Форвард «Далласа» Валерий Ничушкин окончил матч с показателем «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 октября 2018, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
4 : 7
1:2, 2:3, 1:2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 – Марнер – 09:40 (5x5), 1:1 – А. Радулов (Сегин, Хейсканен) – 17:23 (5x5), 1:2 – Мэттьюс (Капанен, Рилли) – 18:58 (5x5), 2:2 – Сегин (Линделль, Бишоп) – 29:04 (5x5), 2:3 – Мэттьюс (Рилли, Марнер) – 31:59 (5x4), 2:4 – Хейнси (Капанен, Линдхольм) – 36:00 (5x5), 2:5 – Таварес (Марнер, Рилли) – 37:00 (5x4), 3:5 – Бенн (А. Радулов, Сегин) – 38:02 (5x4), 4:5 – Клингберг (А. Радулов, Сегин) – 42:39 (5x5), 4:6 – Таварес (Марнер, Зайцев) – 44:55 (5x5), 4:7 – Браун (Рилли, Хейнси) – 56:40 (en)
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