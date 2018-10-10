Летанг — о травме Мюррея: фигово, «Питтсбург» потерял важного игрока

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг прокомментировал травму голкипера команды Мэтта Мюррея, который из-за сотрясения мозга выбыл из строя на неопределённый срок.

«Фигово. Но такова часть игры. В лице Мэтта мы потеряли важного игрока. Поэтому кому-то надо прибавлять. Кейси Десмит ждал шанса. Я всегда думал, что он довольно надёжен. Это неординарный вратарь, которого сложно пробить. Он очень хорошо читает игру и знает, куда полетит после броска шайба. Как вратарь он мне очень нравится», — цитирует Летанга официальный сайт НХЛ.

Мюррей, в прошлом сезоне пропустивший девять матчей из-за сотрясения мозга, в двух встречах нынешнего сезона одержал одну победу при коэффициенте надёжности 5,47 и проценте отражённых бросков 83,1. Вратарь пропустил 11 шайб после 65 бросков.