Голкипер «Питтсбурга» Мюррей получил сотрясение мозга

Голкипер «Питтсбург Пингвинз» Мэтт Мюррей пропустил тренировку команды из-за сотрясения мозга, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что главный тренер команды Майк Салливан сообщит подробности возвращения вратаря в строй в ближайшее время.



Мюррей, в прошлом сезоне пропустивший девять матчей из-за сотрясения мозга, в двух встречах нынешнего сезона одержал одну победу при коэффициенте надёжности 5,47 и проценте отражённых бросков 83,1. Вратарь пропустил 11 шайб после 65 бросков.



Ожидается, что в четверг во встрече с клубом «Вегас Голден Найтс» место в воротах «Питтсбурга» займет Кейси Десмит.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19