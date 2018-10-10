Вайсфельд: не надо делать монстра из Захарчука, он просто не может играть иначе

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева», известный в прошлом хоккейный арбитр, эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о моменте с силовым приёмом Степана Захарчука против форварда «Трактора» Артёма Пеньковского.

«Захарчука я ни в коей мере не оправдываю, но умысла нанести травму, считаю, у него не было. В данном случае он стал заложником своей очень плохой истории нарушений. Будь на его месте другой хоккеист, наверное, и наказание было бы не столь суровым. Говорят о том, что Захарчук должен, зная о том, как следят за ним судьи, менять манеру игры. Но ведь он иначе играть просто не может. Во-первых, внушительные габариты, из-за которых множество ударов приходятся сопернику в область головы и шеи. Любое столкновение с ним — всё равно что столкновение с поездом. Во-вторых, у него есть изъяны в технике. Ситуация с Пеньковским – типичный неправильно выполненный силовой приём. Да, наказание есть, не готов обсуждать, насколько оно суровое. Но и травить Захарчука, делать из него монстра тоже не надо», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

Видео удаления Захарчука можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.