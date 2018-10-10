ЦСКА — «Динамо» М: Закриссон получил травму и не попал в заявку бело-голубых

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 10 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ
В составе гостей отсутствует форвард Патрик Закриссон, который получил травму, сообщает пресс-служба «Динамо».
ЦСКА:
Сорокин (Юханссон);
Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко – Пашнин, Слепышев – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Окулов – Попов – Шалунов;
Блажиевский, Скотт – Светлаков – Телегин, Ртищев.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Зайцев – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Волков – Никулин, Алексеев – Петунин – Индрашис;
Койвисто — Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Прибыльский, Моисеев – Панкратов – Кулёмин, Сидляров.