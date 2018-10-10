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ЦСКА — «Динамо» М: Закриссон получил травму и не попал в заявку бело-голубых

ЦСКА — «Динамо» М: Закриссон получил травму и не попал в заявку бело-голубых
Хоккей / КХЛ

ЦСКА и «Динамо» объявили составы на очный матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоится сегодня, 10 октября, начало – в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

В составе гостей отсутствует форвард Патрик Закриссон, который получил травму, сообщает пресс-служба «Динамо».

ЦСКА:

Сорокин (Юханссон);
Далбек – Робинсон, Капризов – Вей – Григоренко;
Марченко – Пашнин, Слепышев – Андронов – Калинин;
Нестеров – Романов, Окулов – Попов – Шалунов;
Блажиевский, Скотт – Светлаков – Телегин, Ртищев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Зайцев – Хиетанен, Кагарлицкий – Шипачёв – Тарасов;
Волков – Никулин, Алексеев – Петунин – Индрашис;
Койвисто — Меньшиков, Брюквин – Игумнов – Макаров;
Прибыльский, Моисеев – Панкратов – Кулёмин, Сидляров.

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