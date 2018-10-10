Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен получил травму в игре с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Юусо Хиетанен получил повреждение в ходе первого периода матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА.



Финский хоккеист не вышел на второй период московского дерби. В этом сезоне Хиетанен провёл 16 матчей, забросил три шайбы и отдал пять результативных передач при показателе полезности «0» и четырёх минутах штрафного времени.



Ранее стало известно, что бело-голубые поместили в список травмированных шведского форварда Патрика Закриссона, который из-за повреждения не сумел выйти на лёд в игре с командой Игоря Никитина.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Динамо» Москва. После двух периодов «армейцы» обыгрывают соперника со счётом 2:1.

Интриги дня КХЛ: СКА – машина, «Локомотиву» поможет чудо А ЦСКА снова выиграет в дерби у «Динамо».