Квартальнов: Коновалов помог «Локомотиву» взять два очка в матче со СКА

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выездного матча со СКА (1:0 ОТ). Победу «железнодорожникам» принёс точный бросок Андрея Локтионова в овертайме. Голкипер гостей Илья Коновалов отыграл на ноль.



«Мы довольны победой, она была тяжёлой. Ноль голов — то, что нам сейчас надо, это здорово. В овертайме использовали шансы. Ребята — молодцы. И, конечно, Илья Коновалов нам помог. Держал команду в игре, помог взять два очка.



У нас есть проблемы в этом сезоне по удалениям. Прекрасно, что только одно удаление было в этом матче. Мы серьёзно относимся к игре в меньшинстве, нам и в прошлом матче со СКА удалось не пропустить в формате «4 на 5», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА впервые за три года остался с баранкой. Всему виной Илья Коновалов 10 октября 2015-го СКА последний раз проиграл всухую, и тоже «Локомотиву».