Дацюк – о поражении от «Локомотива»: одна фамилия Коновалов уже пугает

Капитан СКА Павел Дацюк подвёл итоги домашнего матча с ярославским «Локомотивом» (0:1 ОТ). Голкипер гостей Илья Коновалов не позволил питерскому клубу распечатать свои ворота.



«Коновалов был так хорош? Одна фамилия Коновалов уже пугает. Вратарь хорошо играл, нам надо было намного больше лезть на ворота, закрывать его, делать ему намного сложнее. Не всегда это получалось, всё-таки Ярославль играет в такой хоккей, если это можно назвать хоккеем…



Для нас это хороший урок, игра была похожа на плей-офф. И в недавнем матче в Ярославле счёт был не совсем для болельщиков, и в этот раз так же. Тяжёлая, рабочая игра, такие нужны, за счёт этого создаётся характер.

Готов ли играть без замен всю «регулярку»? Это всё на усмотрение тренера, буду стараться, готовиться к каждой игре.



Одно удаление за весь матч? Это всё-таки на усмотрение судьи. Игра была плотная, цепкая, судьи так решили сегодня», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.