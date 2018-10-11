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Пять очков Ворачека принесли «Филадельфии» победу над «Оттавой»

Пять очков Ворачека принесли «Филадельфии» победу над «Оттавой»
Хоккей / НХЛ

Завершился первый матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Оттава Сенаторз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек, набравший пять очков (2+3). Также заброшенными шайбами в составе «Филадельфии» отметились Шон Кутюрье, Роберт Хег, Клод Жиру, дубль оформил Скотт Лотон.

Российский нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 12 минут 7 секунд, за которые не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов сыграл 23 минуты и 32 секунды, заработав показатель полезности «+2».

В составе «Оттавы» дублями отметились Брэди Ткачук и Максим Лажуа. Отметим, что для Ткачука, выбранного на драфте 2018 года под общим четвёртым номером, это первые результативные действия в НХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с четырьмя очками, «Оттава» (3) – 10-я.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 02:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
4 : 7
1:1, 2:3, 1:3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Ткачук (Тирни, Лажуа) – 08:39 (5x4), 1:1 – Ворачек (Гостисбер, Жиру) – 14:44 (5x4), 2:1 – Ткачук (Бёдкер, Шабо) – 21:20 (5x5), 2:2 – Кутюрье (Гудас, Ворачек) – 23:04 (5x5), 2:3 – Ворачек (Гудас) – 26:35 (5x5), 3:3 – Лажуа (Тирни, Ткачук) – 31:13 (5x4), 3:4 – Лотон (Уис, Макдональд) – 35:45 (4x4), 3:5 – Хег (Раффль, Уис) – 44:08 (5x5), 3:6 – Жиру (Гостисбер, Ворачек) – 52:37 (5x4), 4:6 – Лажуа (Тирни, Бёдкер) – 57:08 (5x4), 4:7 – Лотон (Ворачек, Гудас) – 59:25 (en)
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