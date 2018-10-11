Пять очков Ворачека принесли «Филадельфии» победу над «Оттавой»

Завершился первый матч игрового дня регулярного чемпионата НХЛ – «Оттава Сенаторз» дома уступил «Филадельфии Флайерз» со счётом 4:7 (1:1, 2:3, 1:3).

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «лётчиков» Якуб Ворачек, набравший пять очков (2+3). Также заброшенными шайбами в составе «Филадельфии» отметились Шон Кутюрье, Роберт Хег, Клод Жиру, дубль оформил Скотт Лотон.

Российский нападающий Михаил Воробьёв провёл на льду 12 минут 7 секунд, за которые не отметился результативными действиями. Защитник Иван Проворов сыграл 23 минуты и 32 секунды, заработав показатель полезности «+2».

В составе «Оттавы» дублями отметились Брэди Ткачук и Максим Лажуа. Отметим, что для Ткачука, выбранного на драфте 2018 года под общим четвёртым номером, это первые результативные действия в НХЛ.

«Филадельфия» занимает седьмое место в Восточной конференции с четырьмя очками, «Оттава» (3) – 10-я.