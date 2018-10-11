«Салават» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы команд на матч уфимского «Салавата Юлаева» и «Трактора» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало игры — в 14:30 мск.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

«Салават Юлаев»:

Метсола (Кареев);

Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;

Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин — Кугрышев;

Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.

«Трактор»:

Судницин (Демченко);

Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;

Рясенский — Бородкин, Глинкин— Полыгалов— Кравцов;

Желдаков — Исаев, Шолохов— Стоу— Лапенков;

Хлыстов, Ерофеев— Рыбаков— Кокуёв, Шипин.