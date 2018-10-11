«Салават» — «Трактор»: стали известны составы команд

Стали известны составы команд на матч уфимского «Салавата Юлаева» и «Трактора» в рамках регулярного чемпионата, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 11 октября, начало игры — в 14:30 мск.
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Хохряков — Бурдасов;
Коледов — Арзамасцев, Майоров — Основин — Кугрышев;
Елизаров, Жарков — Кадейкин — Солодухин, Шэн.
«Трактор»:
Судницин (Демченко);
Бэйлен — Никитин, Бергстрём — Щехура — Энлунд;
Рясенский — Бородкин, Глинкин— Полыгалов— Кравцов;
Желдаков — Исаев, Шолохов— Стоу— Лапенков;
Хлыстов, Ерофеев— Рыбаков— Кокуёв, Шипин.
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