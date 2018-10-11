Форвард «Салавата Юлаева» Владимир Жарков подвёл итоги встречи с «Трактором» (5:0).
«Тяжёлая игра была, вязкий первый период. Мы понемногу переломали ход встречи за счёт командной игры и спасений Юхи Метсолы.
Упал ли груз после моего гола? Эмоции положительные, у меня есть определённые задачи, которые надо решать в звене, в команде. Если руководство и тренеры доверяют — хорошо. Болельщикам это приятно, специалисты там что-то говорят. Я там вообще в пас хотел сыграть, если бы стык не произошёл, я бы Славе Солодухину отбросил, он, скорее всего, забросил бы. Приятно всё равно, что такой гол забил.
Оба гола забил ногой? Подучился на чемпионате мира. Не думаю, что надо просматривать каждый момент. В НХЛ практически каждый гол засчитывают», — передаёт слова Жаркова корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.
Жарков: не стоит просматривать каждый момент, в НХЛ почти все голы засчитывают