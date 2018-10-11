«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 5:0. Подопечные Германа Титова потерпели три поражения в пяти последних встречах.



Счёт во встрече был открыт на 28-й минуте, точным броском отметился Теэму Хартикайнен. Вскоре Владимир Жарков благодаря серии рикошетов увеличил отрыв «Салавата Юлаева». В третьем периоде Хартикайнен и Жарков забросили ещё по одной шайбе, оформив дубли. Ещё один гол записал в актив Филип Ларсен. Сухой матч оформил голкипер уфимцев Юха Метсола.

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