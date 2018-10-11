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«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru
«Салават Юлаев» разгромил «Трактор», у Метсолы — «сухарь»
Хоккей / КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене одержал разгромную победу над челябинским «Трактором», встреча завершилась со счётом 5:0. Подопечные Германа Титова потерпели три поражения в пяти последних встречах.

Счёт во встрече был открыт на 28-й минуте, точным броском отметился Теэму Хартикайнен. Вскоре Владимир Жарков благодаря серии рикошетов увеличил отрыв «Салавата Юлаева». В третьем периоде Хартикайнен и Жарков забросили ещё по одной шайбе, оформив дубли. Ещё один гол записал в актив Филип Ларсен. Сухой матч оформил голкипер уфимцев Юха Метсола.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 октября 2018, четверг. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5 : 0
0:0, 2:0, 3:0
Трактор
Челябинск
1:0 – Хартикайнен (Кемппайнен, Умарк) – 27:43 (5x5), 2:0 – Жарков – 34:34 (5x5), 3:0 – Хартикайнен (Умарк, Кемппайнен) – 41:18 (5x5), 4:0 – Жарков (Солодухин, Сергеев) – 47:53 (5x5), 5:0 – Ларсен (Кемппайнен, Хартикайнен) – 50:01 (5x5)

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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