Нападающий «Бостона» Курали выбил стекло, толкнув защитника «Эдмонтона» Беннинга

«Бостон Брюинз» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Брюса Кэссиди.

На исходе второго периода матча состоялся любопытный эпизод с участием форварда хозяев Шона Курали и защитника гостей Мэтта Беннинга. Курали провёл силовой приём против Беннинга, в результате которого выпало заградительное стекло.

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В составе победителей по разу отличились Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Юаким Нордстрём и Патрис Бержерон, поразивший пустые ворота. Единственная шайба «нефтяников» на счету Коннора Макдэвида. «Ойлерз» потерпели второе поражение на старте сезона, в свою очередь «мишки» одержали третью победу подряд.