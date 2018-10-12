Постма: забивать много в КХЛ не получается, низовые матчи — лучший путь к победе

Защитник «Ак Барса» Пол Постма после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0) рассказал о разнице между североамериканским и российским хоккеем.

«Мы стараемся обращать больше внимания на оборону, играть без ошибок. Когда ты хорошо играешь в обороне, ты не пропускаешь. Следовательно – выигрываешь. Это важно. В атаке у нас было сегодня несколько еще неплохих шансов, просто не повезло. Главное, пусть ты выигрываешь 1:0, 2:0, это же всё равно победа. Мы забили столько сколько нужно. Сегодня нужен для победы оказался один гол. Было бы классно, если бы удалось забить больше, но в целом и так хорошо. Два очка есть.

Сравнить КХЛ и НХЛ? В КХЛ очень сложно забивать, голевых моментов гораздо меньше. Как по мне причина в больших европейских площадках. Каждый клуб играет по строгой системе, много уделяет внимания обороне, каждый с каждым. В середине площадки по пять игроков выстраивается, в атаку мало защитники подключаются. Так действуют многие команды, не только наша, стиль лиги. Да, поэтому чаще бывают низовые матчи, 1:0, 2:0, это лучший путь для побед в КХЛ, забивать много здесь не получается», — цитирует Постму «Спорт Бизнес Online».