Купер — о двух шайбах в двух матчах: в игроках «Тампы» не видно желания забивать

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение от «Ванкувер Кэнакс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В двух матчах на счету «Лайтнинг» всего две заброшенные шайбы при показателе реализации большинства 0%.

«Нам не удаётся завершать атаки. Некоторые шайбы до ворот долетают, но настоящего желания забивать в нас не видно. А в этой лиге, особенно с такими вратарями, без этого не обойтись», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ.

Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте усилиями Брейдена Пойнта, второй период и половина третьего прошли без голов, а затем Элиас Петтерссон и Брок Бёзер вывели «Ванкувер» вперёд. В концовке встречи Андрей Василевский покинул ворота «молний», и «Кэнакс» забили ещё два гола: отличились Джейк Виртанен и Маркус Гранлунд.



Андрей Василевский отразил 24 броска из 26. Никита Кучеров за 19 минут 47 секунд два раза бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1». У Михаила Сергачёва 14 минут 46 секунд, проведённых на льду. Форвард «Ванкувера» Николай Голдобин сыграл 13 минут 43 секунды, заработал две штрафные минуты и показатель полезности «+1».