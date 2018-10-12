«Ванкувер» выведет из обращения номера братьев Седин

В следующем сезоне «Ванкувер Кэнакс» выведет из обращения номера шведских нападающих Даниэля (22-й номер) и Хенрика Сединов (33-й номер), информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Дата проведения торжественной церемонии ещё не объявлена, однако владелец клуба Франческо Аквилини сообщил, что она состоится в рамках празднования 50-летия клуба.

Шведские братья-близнецы были задрафтованы «Ванкувером» в 1999 году под вторым (Даниэль) и третьим (Хенрик) номерами и всю 17-летнюю карьеру провели в «Кэнакс».

Хенрик является лучшим бомбардиром (1070 очков) и лучшим ассистентом (830 передач) в истории клуба, а также занимает первое место по количеству проведённых игр (1330). Даниэль – лучший снайпер «Кэнакс» всех времён (393 шайбы).

Ранее «Кэнакс» уже вывели из обращения четыре номера: 10-й (Павел Буре), 12-й (Стэн Смил), 16-й (Тревор Линден) и 19-й (Маркус Нэслунд).