Потапов: «Автомобилист» — молодцы. Наконец-то всё сместилось на Восток

Нападающий «Ак Барса» Алексей Потапов после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:0) прокомментировал победу и поделился впечатлениями от лидерства «Автомобилиста».

«Была непростая игра, у соперника было достаточно моментов. Надо отдать должное Эмилю Гарипову. Из этой игры надо скорее сделать выводы, чем радоваться. Заброшенная шайба? Честно говоря, я думал, что её не засчитают. Показалось, что там было положение вне игры. Это никак не повлияло на ход матча, просто мы стали играть по счёту, хотя надо было больше создавать моментов, чтобы увеличить разницу в счёте.

Для болельщиков, может быть, лучше 5:4, для нас 1:0, учитывая что для нас на первом плане оборона. Главное, что два очка забираем. Это основное. Конечно, хочется забивать больше, чтобы от каждого броска по нашим воротам не сжималось сердце, но главное, что берём два очка. Особенно учитывая то, что происходит в турнирной таблице на Востоке.

«Автомобилист» — молодцы. Наконец-то всё сместилось на Восток. Только рад, что очень интересное расположение команд: одно поражение, и ты слетаешь с третьего места на шестое. Не будет такого, что у одной команды 130 очков, а у другой 60 и обе входят в плей-офф», — цитирует Потапова «Спорт Бизнес Online».