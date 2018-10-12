Защитник «Салавата» Алексей Семёнов оштрафован за симуляцию

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Семёнов оштрафован за симуляцию, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

В связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей чемпионата КХЛ Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Салават Юлаев» — «Трактор». На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника «Салавата Юлаева» Алексея Семёнова наказание по п. 4.5 статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ («Симуляция») и подвергнуть денежному штрафу», — сказано в официальном сообщении.

Видео момента также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

На 38-й минуте матча форвард «Трактора» Виталий Кравцов получил малый штраф за игру высоко поднятой клюшкой, хотя на повторе очевидно, что по лицу Семёнова Кравцов не попал.