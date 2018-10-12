Никитин: Юханссон выиграл непростой матч, это было здорово

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча с «Адмиралом», в котором его команда выиграла по буллитам со счётом 2:1.



«В этом году у нас традиционно получаются тяжёлые игры. Нашим ребятам не хватало эмоций. Было много брака в завершении, что не позволяло нам забросить шайбу. В конце смогли забить, там мастерство сказалось.



Я бы не сказал, что наша молодёжь — это второй эшелон. У неё меньше игрового времени, но тут палка о двух концах. Когда играешь немного, у тебя больше сил, но игровой ритм всё равно не тот. Тут тоже нужно привыкать к тому, что ты играешь много. Их нужно научить, но не надо забывать, что если человеку дано, то вместе с этим можно научить и того, кому не дано.



Ребята старались, в следующей игре посмотрим, что будет. Согласен с тем, что Красоткин хорошо сыграл, но и Юханссон выиграл непростой матч, это было здорово», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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