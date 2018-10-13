АХЛ: Самсонов проиграл второй матч подряд, отразив 80,2% бросков

Голкипер клуба Американской хоккейной лиги «Херши» Илья Самсонов не сумел спасти свою команду от поражения во встрече с «Гранд-Рэпидс» (2:6). Российский вратарь сумел отразить 80,2% бросков — 21 из 26.



Самсонов проиграл оба своих матча в АХЛ после переезда в Северную Америку, в среднем вратарь отражает 86,0% бросков при коэффициенте надёжности 4,04.



Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15, перейдя в систему «Вашингтона» весной. В прошлом сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с 92,6% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл 5 матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.