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АХЛ: Гурьянов набрал первые очки в сезоне, забив гол на 60-й минуте

АХЛ: Гурьянов набрал первые очки в сезоне, забив гол на 60-й минуте
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Техас Старз» Денис Гурьянов стал третьей звездой встречи с «Айовой Уайлд» (3:4 ОТ). Российский форвард во втором периоде отметился результативной передачей, а в концовке основного времени его заброшенная шайба сравняла счёт и перевела встречу в овертайм.

На протяжении двух последних сезонов Гурьянов также выступал за «Техас». В прошлом сезоне провёл 74 матча в «регулярке», набрал 34 (19+15) очка при показателе полезности «-10» и 11 минутах штрафного времени. Помимо этого, россиянин 11 раз выходил на лёд в матчах плей-офф, забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.

До переезда в Северную Америку Гурьянов выступал за тольяттинскую «Ладу».

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