Уэбер принял участие в тренировке «Монреаля» впервые после операции

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер принял участие в командной тренировке впервые после операции на мениске.



В марте 2018 года 32-летний канадец был также вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. По словам врача «Монреаля» Дэвида Малдера, теперь Уэбер не сможет помочь команде до середины декабря.



В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс» и набрал 16 (6+10) очков.



Напомним, недавно опытный защитник стал 30-м капитаном в истории «Монреаля». Ассистентами капитана стали нападающие Пол Байрон и Брэндон Галлахер.



Календарь Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19