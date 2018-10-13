Салливан: Малкин и Кессел помогут «Питтсбургу» подняться на новый уровень

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан оценил игру нападающих Евгения Малкина и Фила Кессела в одной тройке. Хоккеистов периодически разводят по разным звеньям.



«Всё время их спрашиваю: «Ребята, как вы собираетесь помогать нам добывать победы? Вы не можете думать только об атаке». Ребятам необходимо ощущать ответственность и в защите тоже.



Видел у Малкина и Кессела согласованные и осмысленные действия в обороне во время игры с «Вегасом». Это приятно. Благодаря такой старательности они помогут команде подняться на новый уровень», — приводит слова Салливана официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне «Питтсбург» одержал две победы в трёх матчах регулярного сезона.