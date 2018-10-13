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Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одолеть «Рейнджерс»

Гол Макдэвида помог «Эдмонтону» одолеть «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ

«Эдмонтон Ойлерз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Игра прошла в «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась со счётом 2:1 в пользу канадского клуба.

Хозяева открыли счёт стараниями Мики Зибанеджада, на что «нефтяники» ответили голами Райана Ньюджента-Хопкинса и Коннора Макдэвида, реализовавшего численный перевес. Этот результат остался неизменным вплоть до финальной сирены.

Нападающий клуба из Нью-Йорка Павел Бучневич провёл на льду 11 минут 22 секунды (из них 1 минуту 54 секунды — в большинстве) и завершил встречу с показателем полезности «0».

«Эдмонтон» одержал первую победу в нынешнем сезоне, а хозяева потерпели четвёртое поражение в пяти проведённых встречах.

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