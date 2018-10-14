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Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Детройтом»

Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Детройтом»
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась с разгромным счётом 8:2. «Медведи» выиграли четыре игры из пяти в текущем регулярном чемпионате.

Хет-триком в составе победителей отметился Давид Пастрняк, дубль на свой счёт записал Джейк Дебраск. Форвард «Брюинз» Патрис Бержерон трижды ассистировал своим партнёрам. По два балла за результативность также набрали Андерс Бьорк (1+1), Давид Крейчи (0+2), Брэд Маршан (0+2) и Брэндон Карло (0+2). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 32 броска из 34.

В составе «Детройта» заброшенной шайбой в меньшинстве отметился форвард Дилан Ларкин. Ещё один гол на счету защитника Филипа Гронека.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 октября 2018, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
8 : 2
1:0, 3:0, 4:2
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Пастрняк (Карло, Вагнер) – 19:09 (5x5), 2:0 – Макэвой (Бержерон) – 24:44 (5x5), 3:0 – Дебраск (Крейчи) – 31:26 (5x5), 4:0 – Пастрняк (Бержерон, Маршан) – 36:20 (5x4), 4:1 – Гронек (Бертуцци, Нюквист) – 40:21 (5x4), 5:1 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 42:05 (5x5), 5:2 – Ларкин (Нильсен, Хикеттс) – 48:23 (4x5), 6:2 – Бьорк – 50:12 (5x5), 7:2 – Дебраск (Карло, Крейчи) – 55:15 (4x4), 8:2 – Курали (Миллер, Бьорк) – 59:58 (4x4)
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