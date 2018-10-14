Хет-трик Пастрняка принёс «Бостону» победу над «Детройтом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» на домашней площадке одержал победу над «Детройт Ред Уингз», встреча завершилась с разгромным счётом 8:2. «Медведи» выиграли четыре игры из пяти в текущем регулярном чемпионате.

Хет-триком в составе победителей отметился Давид Пастрняк, дубль на свой счёт записал Джейк Дебраск. Форвард «Брюинз» Патрис Бержерон трижды ассистировал своим партнёрам. По два балла за результативность также набрали Андерс Бьорк (1+1), Давид Крейчи (0+2), Брэд Маршан (0+2) и Брэндон Карло (0+2). Голкипер «Бостона» Туукка Раск отразил 32 броска из 34.

В составе «Детройта» заброшенной шайбой в меньшинстве отметился форвард Дилан Ларкин. Ещё один гол на счету защитника Филипа Гронека.