«Баффало» обыграл «Аризону», Расмус Далин забросил свою первую шайбу в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Аризона Койотс» принимал на своём льду «Баффало Сэйбрз». «Клинки» одержали победу со счётом 3:0.

Самым результативным игроком встречи стал Джефф Скиннер, набравший 2 (1+1) балла за результативность. Голкипер гостей Линус Улльмарк оформил шат-аут, отразив 36 бросков.

Защитник «Баффало» Расмус Далин, 1-й номер драфта-2018, забросил свою дебютную шайбу в официальных матчах Национальной хоккейной лиги. Всего в нынешнем сезоне швед набрал 2 (1+1) очка в 5 матчах.

Видео взятия ворот в исполнении Далина доступно для просмотра на канале НХЛ в YouTube.

18-летний Далин был выбран под первым номером на драфте 2018 года, который прошёл в Далласе. Далин провёл два сезона в Шведской хоккейной лиге в составе «Фрёлунды». В 67 матчах регулярного чемпионата он набрал 23 (8+15) очков, а также записал на свой счёт 8 (4+4) баллов в 20 матчах плей-офф.

Швед завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира — 2018, который состоялся в Баффало. Он набрал 6 (0+6) очков, был признан лучшим защитником турнира и попал в символическую сборную.