38 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

«Калгари Флэймз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой гостей в овертайме — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джонни Годро. Голами в составе победителей также отметились Сэм Беннетт и Элиас Линдхольм. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

Российский голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча. Защитник Никита Задоров отметился силовым приёмом, заблокированным броском и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард Владислав Каменев провёл на льду 7 минут 51 секунду и не совершил результативных действий.