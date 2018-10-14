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38 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»

38 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Калгари»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой гостей в овертайме — 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джонни Годро. Голами в составе победителей также отметились Сэм Беннетт и Элиас Линдхольм. За «Колорадо» отличились Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

Российский голкипер «лавин» Семён Варламов отразил 38 бросков и был признан первой звездой матча. Защитник Никита Задоров отметился силовым приёмом, заблокированным броском и окончил матч с показателем полезности «-1». Форвард Владислав Каменев провёл на льду 7 минут 51 секунду и не совершил результативных действий.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 3
2:0, 0:1, 0:1, 0:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 00:11 (5x5), 2:0 – Комфер (Бэрри, Коул) – 02:40 (5x5), 2:1 – Беннетт (Баклунд, Стоун) – 30:52 (5x5), 2:2 – Линдхольм – 58:06 (5x5), 2:3 – Годро (Монахан, Броди) – 60:46 (3x3)
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