Радулов — о камбэке: «Даллас» плохо начал матч, но команда не развалилась

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов прокомментировал волевую победу (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахайм Дакс». Подопечные Джима Монтгомери одержали победу — 5:3, уступая к 29-й минуте со счётом 0:3.

«Плохо начали матч, но команда не развалилась, мы начали двигаться. Половину матча мы играли здорово, показывали умный хоккей. Забрасывали шайбу в зону, боролись за неё у бортов, забивали и добились результата», — отметил Радулов.

Радулов стал вторым игроком в истории «звёзд», кому удалось забросить шайбы в каждой из первых четырёх игр сезона. В сезоне-1993/94 таким же достижением отметился Майк Модано.

Если говорить об истории франшизы (с учётом «Миннесоты Норт Старз»), то в сезоне-1986/87 Дино Сиссарелли забрасывал шайбы в шести матчах подряд, а в сезоне-1976/77 Тим Янг поражал ворота соперников на протяжении четырёх игр кряду.