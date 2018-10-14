Двухметровый защитник Олег Сосунов забросил первую шайбу в карьере в АХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранчс» проиграл «Шарлотт Чекерс». Фарм-клуб «Каролины Харрикейнз» взял верх над фармом «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:1. Единственная шайба «Кранчс» на счету российского защитника Олега Сосунова.

Уроженец Рязани забросил первую шайбу в АХЛ. Сосунов проводит дебютный сезон в лиге, на его счету 1 (1+0) очко в трёх матчах при показателе полезности «+2».

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сиракьюза».

Сосунов был выбран «Тампой» на драфте 2016 года под общим 178-м номером. В прошлом сезоне Олег провёл 85 матчей в WHL за клуб «Мусс Джо», записав на свой счёт 26 (7+19) очков при показателе полезности «+29».