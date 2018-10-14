Василевский: в матче с «Салаватом» было понятно, что будет война

Защитник «Автомобилиста» Алексей Василевский поделился эмоциями после победы в матче с ХК «Салават Юлаев» со счётом 1:0.



«Сегодня соперник был серьёзный, готовились к нему. Сразу было понятно, что будет не игра, будет война на площадке. Так оно и было. Хорошо, что выстояли, спасибо нашему вратарю, он молодец, как и вся команда. Идём дальше.



Доминировали первый период, а потом отдали инициативу? Я бы не сказал, что мы доминировали первый период, была равная борьба. Может быть, всё-таки какая-то усталость была после матча с «Сибирью». Но это не оправдание, надо выходить и играть с первой по последнюю минуту, что мы сегодня и сделали. Спасибо болельщикам большое за поддержку!



Сегодня единственной шайбы хватило для победы. Команда соперника играла хорошо, но мы оказались удачливее. Установка была только на победу, независимо от соперника. Не важно, находится он внизу турнирной таблицу или наверху», — передаёт слова Василевского корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

18+. Игры «Автомобилиста» нельзя показывать детям Они вот-вот побьют вечный рекорд СКА.