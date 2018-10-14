И. Никитин: Ртищев старается, у него всё впереди — если будет работать

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги поединка с «Амуром», в котором его команда победила со счётом 5:0.



«Ребята играли с настроением, забили хорошие голы. Конечно, парни поздравили Никиту Ртищева с его первой шайбой в КХЛ. Молодец парень, старается, у него всё впереди, если будет работать.

Капризов набрал очки в шестом матче подряд, а у Юханссона четвёртый в сезоне «сухарь»? Хоккей – командный вид спорта, так что никого не выделяем, все молодцы», — сказал Никитин.



В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея. В третьем периоде Грег Скотт увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 5:0.