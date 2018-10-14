Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Россия — Турция. Пресс-конференция.
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Скотт: у «Амура» хорошая команда, но ЦСКА использовал свои шансы

Скотт: у «Амура» хорошая команда, но ЦСКА использовал свои шансы
Хоккей / КХЛ

Нападающий ЦСКА Грег Скотт оценил игру своей команды в матче с «Амуром» (5:0).

«Сейчас мы играем в хороший командный хоккей. Настраиваемся на следующую игру и надеемся в ней победить. Что касается нашего следующего соперника, то «Куньлунь» — рабочая команда, она постарается сыграть в свою игру. А мы – в свою.

У «Амура» хороший коллектив, но мы использовали наши шансы и победили. Никиту Ртищева уже поздравил с его первым голом, для него это потрясающе!» — отметил Скотт.

В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея. В третьем периоде Грег Скотт увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 5:0.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент