Скотт: у «Амура» хорошая команда, но ЦСКА использовал свои шансы

Нападающий ЦСКА Грег Скотт оценил игру своей команды в матче с «Амуром» (5:0).



«Сейчас мы играем в хороший командный хоккей. Настраиваемся на следующую игру и надеемся в ней победить. Что касается нашего следующего соперника, то «Куньлунь» — рабочая команда, она постарается сыграть в свою игру. А мы – в свою.



У «Амура» хороший коллектив, но мы использовали наши шансы и победили. Никиту Ртищева уже поздравил с его первым голом, для него это потрясающе!» — отметил Скотт.



В первом периоде счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Шалунов. Во втором периоде «армейцы» обеспечили себе комфортное преимущество благодаря заброшенным шайбам Михаила Григоренко, Никиты Ртищева и Линдена Вея. В третьем периоде Грег Скотт увеличил преимущество хозяев, установив окончательный счёт — 5:0.