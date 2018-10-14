Картаев: у «Локомотива» много молодых, но они слушаются старших — куда деваться

Нападающий «Локомотива» Владислав Картаев подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (3:0).



«Игра получилась тяжёлая. Мы выполнили установку тренера. Все три периода старались делать то, что нам говорят. У меня получилось сегодня забить. Мне доверяют, я выхожу и играю.



Много молодых у нас, но есть взрослые игроки, которые подсказывают. Молодёжь заряжает команду энергией. Конечно, они слушаются старших. Куда они денутся?



Игра Коновалова? Мы верим в него, он нас много выручает, здорово играет. Мы ему очень благодарны за эту выездную серию, во многом это его успех. Его хорошие действия определили итог. Нет у нас как таковой задачи помочь ему отыграть на ноль, просто выходим и стараемся не пропустить. Салак? Конечно, ждём его. Он тоже хорошо играет, скоро должен выйти.



Уверенные победы на выезде? Мы готовимся к таким играм. Нам говорят, что мы можем играть с любым соперником. Нужно играть нагло и смело, тогда всё получится. Когда был последний дубль в карьере? Ещё при Кудашове с Череповцом делал», – передаёт слова Картаева корреспондент «Чемпионата» Роман Тузов.

Шипачёв не забивает, а привозит голы. «Локомотив» не заметил «Динамо» У бело-голубых всё плохо и нет большинства.