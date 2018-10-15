КХЛ назвала лучших игроков недели

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги – чемпионата России на основании статистических данных выступлений игроков, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро КХЛ и аналитической оценки матчей, определила лауреатов шестой недели турнира в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Илья Коновалов («Локомотив»), одержавший победы в трёх гостевых матчах недели (в двух из них – на ноль). «Сухарь» в поединке со СКА стал для 20-летнего голкипера ярославского клуба первым в КХЛ. Коновалов отразил 97,56% бросков по своим воротам при коэффициенте надёжности 0,67.



– Лучшим защитником признан Эрик Желинас («Слован»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) одержавший вместе с командой три победы и набравший в них 3 (1+2) очка, гол в ворота «Сибири» стал решающим. Канадский защитник, проводящий первый сезон в КХЛ, набирал очки во всех поединках недели, не завершил ни один из них с отрицательным показателем полезности при общем показателе (+2), отметившись 12 бросками по воротам.



– Лучшим нападающим признан Роберт Росен (ХК «Сочи»), в трёх матчах (в том числе двух гостевых) набравший 4 (3+1) очка. Шведский нападающий набирал очки во всех поединках недели, оформил дубль в ворота «Торпедо», одна из шайб стала победной. Росен завершил все матчи с положительным показателем полезности при общем показателе (+3), отметился 9 бросками по воротам и заблокировал 4 броска соперников.



– Лучшим новичком признан защитник Александр Романов (ЦСКА), в двух матчах одержавший вместе с командой две победы при показателе полезности (+1) и отметившийся голевой передачей. 18-летний защитник «армейского» клуба проводил на льду в среднем 14 минут 39 секунд.