Дрегер: КХЛ — это лига, которая платит, Нюландер был бы там звездой

Известный североамериканский обозреватель Даррен Дрегер прокомментировал информацию о том, что к нападающему Вильяму Нюландеру, который не может подписать новый контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», проявляют интерес клубы КХЛ.



«Ничего из этой информации не должно удивлять. КХЛ будет часто смотреть на игроков НХЛ, особенно на тех, у которых нет контрактов. Вопрос в том, есть ли такой интерес у самого Нюландера, потому что наверняка им интересуются и команды из Шведской элитной серии и других европейских чемпионатов. В переговорах между нападающим и «Торонто» нет прогресса, и интерес со стороны других лиг — это один из небольших инструментов давления на клуб, хотя о больших деньгах вне НХЛ речи не идёт. Конечно, Вильям Нюландер был бы в КХЛ звездой. Если агент хоккеиста Льюис Гросс не захочет «подвинуться», то к 1 декабря он должен будет рассмотреть интересы других лиг, а КХЛ — это лига, которая платит.



Вариант с КХЛ даёт Нюландеру определённый рычаг воздействия, это своеобразный план «Б» для игрока. Приятно видеть интерес из других лиг, которые соперничают за тебя, потому что ты хороший хоккеист. Но Вильям Нюландер не хочет играть в другом месте. Он хочет, чтобы его справедливо оценили в «Торонто», — сказал Дрегер в эфире радиостанции Toronto TSN 1050.

Нюландер – в КХЛ? Он теряет по $ 20 тыс. в день, продолжая переговоры в НХЛ Пока переговоры с «Торонто» в тупике, им заинтересовался «Салават».