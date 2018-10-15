Назаров — об игре с «Сочи»: мы оказались слабее команды из зоны плей-офф

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги проигранного матча с ХК «Сочи» (2:4).



«Сегодня играли две команды, которые находятся в зоне плей-офф. Безусловно, мы старались, но оказались слабее. Чего не хватило для продолжения динамики второго периода? Забитого гола. При счёте 2:2 игра пошла до заброшенной шайбы», — приводит слова Назарова официальный сайт команды.



В первом периоде черноморский клуб обеспечил себе преимущество, двумя заброшенными шайбами сумел отметиться Эрик О'Делл. Хозяева ответили только голом Павла Падакина. На 25-й минуте «Нефтехимик» восстановил равновесие на табло благодаря точному броску Адама Полашека. На 36-й минуте гол Сергея Шмелёва вновь вывел «Сочи» вперёд. Точку поставил гол Александра Полунина в пустые ворота «Нефтехимика» в концовке встречи.