Гальченюк приступил к тренировкам в общей группе после травмы

Нападающий «Аризоны Койотс» Алекс Гальченюк приступил к тренировкам в общей группе, информирует официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Напомним, в сентябре хоккеист получил травму, из-за чего пропустил старт сезона.



В июне американский нападающий белорусского происхождения перешёл в «Аризону» из «Монреаля» в результате обмена. В обратном направлении проследовал форвард Макс Доми, сын легендарного тафгая Тая Доми. Гальченюк защищал цвета «Канадиенс» с 2013 года, он был выбран под 3-м номером на драфте-2012.



В прошедшем сезоне Гальченюк в 82 матчах набрал 51 (19+32) очко. В НХЛ провёл 418 матчей и набрал 255 (108+147) очков. У Гальченюка действующий двухлетний контракт с кэпхитом $ 4,9 млн.