Форварды «Металлурга» Мозякин и Кулёмин восстановились после травм

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач рассказал о состоянии нападающих Сергея Мозякина и Николая Кулёмина перед игрой с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится сегодня, 16 октября, начало игры — в 17:00 мск.



Напомним, Кулёмин пропустил месяц из-за повреждения руки, Мозякин не сыграл в игре с «Сибирью» (0:2).



«Кулёмин уже выходит на первую игру после долгой травмы. Сергей Мозякин тоже уже готов. Вчера на тренировке чувствовал себя хорошо, сегодня сказал, что готов к игре», — рассказал специалист в интервью клубном телевидению.



«Настроение хорошее. Долечился на сто процентов и готов играть. Рад, что удалось быстро восстановиться, вернуться в строй и помогать команде», — рассказал Кулёмин.